Ecel evinde yakaladı!

Esentepe’de evinde eniden rahatsızlanan 71 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

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08/09/2022

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Ecel evinde yakaladı!

Esentepe’de evinde eniden rahatsızlanan 71 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 71 yaşındaki Marilyn Jean Lee dün saat 19.30 sıralarında,  Esentepe’deki evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Öte yandan, pazar günü Safaköy’deki evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 80 yaşındaki Michael Steel’in otopsisinde, ölüm sebebinin kalp krizi ve kalp yetmezliği olduğu tespit edildi.

08/09/2022 10:45
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TAGS: ani, ecel, vefat, esentepe
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