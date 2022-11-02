Ecolive Hasat Festivali’nde Sanayi Odası’ndan çocuklara zeytin fidanı hediye edildi

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Akdeniz köyünde geçen pazar düzenlenen Zeytin Hasat Festivali’nde açtığı stantla, etkinliğe katılan çocuklara birer zeytin fidanı ile yine onlara yönelik hazırlanan tarım-üretim ve geleneksel ürünleri içeren broşürler dağıttı.

Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Köyü “Ecolive Zeytin Bahçeleri”nde düzenlenen etkinlikte çocuklar ağaçlardan topladıkları zeytinleri Sanayi Odası Stadı’na getirerek üzerinde “Birlikte Büyüyün” ifadesi yer alan fidanlarını ve broşürlerini aldı. Fidan hediyesi çocuklar üzerinde oldukça motive edici bir etki yarattı. Gün boyu süren hasat ve fidan hediyesi sonucu çocuklar kasalarca zeytin hasadı yaptı. Kimi çocukların aileleri toplanan bu zeytinleri satın aldı. Çocuklar, fidanları kendilerinin ekeceklerini ve zeytin verdiği zaman da toplayacaklarını söyledi.

Etkinlikte ayrıca geleneksel yiyecekler ve el sanatları da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ünlü ressamlar Svetlana Kostina ve Ekaterina Shenaeva’nın Kıbrıs konulu tual üzeri akrilik ve sulu boya resim sergisi de yer aldı. Etkinlikte Gillham Vineyard şarap tadımı da yapıldı.

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02/11/2022 16:24