Ecz. Nasim Mahdavi, Magnezyum Hakkında Merak Edilenleri Açıkladı

Çok önemli elementlerden biri Magnezyum’dur. Günümüzde magnezyum eksikliği maalesef çok yaygın. Magnezyum deniz suyunda ve en çok toprakta bulunuyor. Peki neden günümüz insanlarında magnezyum eksikliği yaygın görülüyor? Çünkü topraklardaki magnezyum miktarı çeşitli nedenlerle azaldı. Kullanılan tarım ilaçları, Kirlilik vb...

Magnezyum bütün yeşil yapraklı bitkilerde bol miktarda var. Nasıl bizim kanımızdaki oksijeni taşıyan Hemoglobinin içindeki demirse, bitkilerin fotosentezini sağlayan klorofilin de ana maddesi magnezyumdur. O nedenle koyu yeşil yapraklı sebzelerde magnezyum miktarı daha yüksektir. Günlük öngörülen ihtiyaç kadınlar için 300 mg, erkekler içinse 350 mg. Emzirme döneminde, gebelikte, yoğun spor yapanlar va fazla terleyenlerde bu miktar artış gösterebiliyor.

Magnezyum Eksikliği Kimlerde Görülür?

Magnezyum eksikliği diyabet hastalarında, sık ishal olanlarda, tüketimi de bu etkenlerden bir tanesidir. Fazla alkol alan kişilerde magnezyum eksikliği yaşanıyor. Magnezyum çok önemli bir elementtir. İnsan vücudunda 300 farklı enzimatik reaksiyonun oluşabilmesi için magnezyuma ihtiyaç var. Magnezyum ve kalsiyumun dengede olmaları gerekiyor. Hatta fosforunda. Bunlar dengede olduğu zaman zaten hücredeki ileti sistemi ve mitokondrinin eneji üretmesi de sağlıklı bir şekilde olabiliyor. Magnezyum %60 oranında kemiklerde, %40 kanda ve kaslarda gevşetici bir element olarak depolanıyor.

Magnezyum Eksiliğine Vücudumuz Nasıl Tepki Veriyor?

Magnezyum eksikliğinde hiper-tansiyon, kramplar, uyuşmalar, beyin bulanıklığı (sisli beyin), halsizlik ve yorgunluk görülebilir. Ayrıca magnezyum eksikliğinde rutin bozukluklar görülüyor. Çünkü beyin, kalp ve kaslar için magnezyum çok önem taşıyor.

Magnezyum en fazla hangi besinde var? Koyu yeşil yapraklı sebzelerde, balık, fındık, fıstık, badem, kereviz ve pırasa gibi sebzelerde bol bol bulunur. Eski yıllara kıyasla, toprakta bol miktarda magnezyum olmadığı için, yine bu besinlerdeki miktar yeterli olmayabilir.

Magnezyum Eksikliğine Karşı Neler Yapılabilir?

Yukarıda bahsettiğimiz etkenleri de göz önünde bulundurduğumuz da magnezyum eksikliğinin tüm dünya insanlarında çok fazla arttığını gözlemliyoruz. Bu da çeşitli magnezyum takviyelerine olan talebi de beraberinde getiriyor. Piyasada bugün çeşitli magnezyum takviyeleri satılmaktadır. Magnezyum takviyeleri alırken, seçimimizi doğru yapmamız gerekir.

En sık kullanılan ve kullanılması gereken formları magnezyum sitrat, malat, glisinat ve taurat’dır. Magnezyum sitrat bağırsak emilimi iyi olup, krampları giderir. Magnezyum miktarı yüksektir çünkü bağırsaktan iyi emilebilir. Sadece yan etki olarak ishal yaratabilir. Bu nedenle kabızlık sıkıntı yaşayanlar magnezyum sitrar kullanabilirler.

Magnezyum malat bağırsakta emilimi oldukça yüksek ve güçlü olduğu için, hızlı bir şekilde vücutta magnezyum seviyesini yükseltir. Bütün beyin fonksiyonları ve kas problemleri için tercih edilebilir. Magnezyum bi-glisinat beyinde emilimi iyi olan, hafıza ile ilgili problemlerde rahatlıkla kullanılabilecek formlardandır. Gastro intestinal sistemdeki emilimi iyidir. Magnezyum taurat formu beyin fonksiyonları, kardiyovasküler (kalp ve damar) sistemi için önerilen formdur. Ritim bozukluğu sorunu için magnezyum taurat en iyi tercihtir. Magnezyum malat ve bi-glisinat fibromiyaljide, yani kas ağrıları ve spazmlarında kullanılır çünkü magnezyum gevşetici bir elementtir.

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02/03/2022 10:23