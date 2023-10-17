Eczacı Buğçe Bayram Hoca: Nedir bu vicdansızlık!

Buğçe Bayram Eczanesi’nin sahibi olan eczacı Buğçe Bayram Hoca, sahte reçete soruşturması kapsamında eczacıların maruz kaldığı hakaretlere sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Pandemi döneminde aşısız olarak hizmet veren ve COVID-19’a yakalanan Buğçe Bayram Hoca, yaşadığı zorlukları paylaşarak hakkını helal etmediğini yazdı.

İşte Buğçe Bayram Hoca'nın paylaşımı:

“Pandemi döneminde 9 aylık hamileliğimi aşısız olarak eczanemde en ön safhada vatandaşa yardımcı olmak için kendimi ve bebeğimi riske atarak geçirdim. Ve 8. ayımda covid-19 ile enfekte oldum. Yaklaşık 21 günde negatife döndüm. İlk yaptığım şey büyük bir korkuyla doktoruma gitmek oldu. Ve korktuğum şey basımıza geldi. Öksürmekten kasılmalarım başlamış bebeğimin gelişimi durmuş ve suyun azalmaya başlamıştı. 1 hafta içinde sezeryanla doğum yaptım. Çok şükür kızımda bende iyiydik. Daha 1 haftalık lohusaydım yine eczanemde hizmete başladığımda. Ne içindi? Nedir bu vatandaşın kustuğu kin ? Nedir bu vicdansızlık nedir bu nankörlük. Sağduyulu vefalı hastaları tenzih ederek söylüyorum ama emeğim geçen ve gaddarca bizi linç eden halka ben hakkımı helal etmiyorum. Bizde bilirdik evlere kapanıp pandemide kendimizi ve sevdiklerimizi korumayı. Yazıklar olsun. Sektörce bu yapılanları karalama kampanyasını unutmayacağımızdan emin olabilirsiniz. İyi niyet mi ? Yardımcı olmak adına kendimizden ödün vermek mi ? Artık yok arkadaşlar.”