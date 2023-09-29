Eczacı İlksen Takak'a 7 gün ek tutukluluk

Sahte Reçete soruşturmasında daha önce tutuklanan Gemikonağı sakini Eczacı İlksen Takak bugün yeniden mahkemeye çıkartıldı

Eczacı İlksen Takak için soruşturma maksatlı 7 gün ek tutukluluk kararı verildi.

Polis zanlının sosyal sigortalara 1712 reçete gönderdiğini bu reçetelerin henüz 8 tanesinin araştırıldığını ve 8’inin de sahte olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis ayrıca 1712 reçetenin şuanda tutuklu bulunan Doktor Niyazi Perk tarafından yazıldığını söyledi.

Polis, tutuklamaların başladığı ilk günlerde eczacı İlksen Takak’ın müşterilerini telefon ile arayarak “polis sizi ararsa ben doktora muayene oldum” diyerek müşterileri uyardığının tespit edildiğini de mahkemeye aktardı

Eczacı İlksen Takak, Lefke’de boş bir binada 26 çöp torbası içerisinde kupürleri kesilmiş 2 bin 973 ilacın bulunması sonrası tutuklanmıştı.