Eczacı Kavçın: Elalemin kafasını ben yapacak olsam kokain satar, kral gibi yaşarım

Lefkoşa’da İmge Eczanesi’nin sahibi Eczacı Halit Kavçın, sosyal medya hesabından Eczanesinin nöbetçi olduğu akşamlarda uyuşturucu bağımlılarının eczaneye geldiğini ve bu durumdan rahatsız olduğunu belirtti. Kavçın, bu mesleği kadın ve yaşlılarında yaptığını hatırlatarak, Polis Genel Müdürlüğü’nü göreve davet etti. Kavçın ” Elalemin kafasını ben yapacak olsam Panadol ile Nurofen ile mi uğraşırım paşa gibi kokain satar kral gibi yaşarım. Lefkoşa Polis Müdürlüğü ‘ne açık çağrıdır nöbetçi eczanelere polis dikin” ifadelerini kullandı.

Eczacı Kavçın’ın açıklaması şöyle:

Nöbetciyim, gene ve gene saat 10’u geçdi mi olan biten müptela eczaneye dadanmaya başlar. Reçeteli ilaçlarla kafa bulmayı govalayan mı istersiniz, göz damlasını burundan çekip uçmaya niyetlenen mi. reçetesiz vermem deyinca para teklif eden mi ararsınız yoksa bir tane ver bir daha gelmem diye yemin edeni mi. elalemin kafasını ben yapacak olsam panadol ile Nurofen ile mi uğraşırım paşa gibi kokain satar kral gibi yaşarım. Lefkoşa Polis Müdürlüğü ‘ne açık çağrıdır nöbetçi eczanelere polis dikin. bizi erkek görüp çok yüklenmezler bir yerden sonra dönüp giderler ama bu mesleği bir başına yapan kadın var yaşlı var bunların canı allaha emanet.

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24/09/2021 12:41