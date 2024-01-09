Eczacı Meliz İğci ile annesi Bilgem Şimşek Dedeoğlu tutuksuz yargılanacak

(Kamalı Haber) – Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan Eczacı Meliz İğci ile annesi Bilgem Şimşek Dedeoğlu dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkemede konu soruşturma ile ilgili olarak görevlendirilen Savcı Hasan Boşnak hazır bulundu.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis çavuşu Mehmet Manaş olguları aktardı. Polis, yapılan soruşturma sonucu Demirhan’da faaliyet gösteren Meliz Eczanesinin işletmecisi Bilgem Şimşek Dedeoğlu’nun 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında sosyal sigortalara bin 554 adet gönderdiğini belirtti. Polis, zanlının gönderdiği reçetelerden 640 tanesinin incelendiğini, 8 tanesinin sahte olduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis, Girne’de faaliyet gösteren Meliz 2 Eczanesinin işletmecisi Meliz İğci’nin ise ayını tarihler arasında sosyal sigortalara 137 adet reçete gönderdiğini belirtti. Polis, bu reçetelerden 120 tanesinin incelendiğini, 14 tanesinin sahte çıktığını ifade etti. Polis, zanlılardan izahat istendiğinde suçsuz olduklarını söylediklerini aktardı. Polis, sahte reçetelerle ilgili 185 kişiden ifade aldıklarını belirtti. Polis, zanlıların eczanelerinde yapılan aramada elektronik eşyalar, cep telefonları, kayıt defterleri emare olarak alındığını söyledi. Soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların tahkikatın geri kalan kısmına etki etmeyeceğini ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlıların

50 bin TL nakit teminat yatırması, ikişer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla tutuksuz yargı emri verdi.