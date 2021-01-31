''Eczacı yalnız değildir, eczacı sahipsiz değildir!''

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31/01/2021

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''Eczacı yalnız değildir, eczacı sahipsiz değildir!''

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Koronavirüs testi pozitif çıkan ve eczanesini kapatmak zorunda kalan meslektaşlarına yardımcı olacağını duyurdu. Birlik açıklamasında; ‘Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği COVID-19 Test Sonucu Pozitif Çıkan ve Eczanesini Kapamak Zorunda Kalacak Olan Tüm Meslektaşlarına Kendi Üyelerinin Aidatlarından Oluşan Bütçesi İle 1 Asgari Ücret Yardım Yapacağını Tüm Üyelerine Duyurur. Eczacı Yalnız Değildir, Eczacı Sahipsiz Değildir! Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Yönetim Kurulu‘ dedi 

31/01/2021 21:59
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TAGS: Eczacı
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