Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Koronavirüs testi pozitif çıkan ve eczanesini kapatmak zorunda kalan meslektaşlarına yardımcı olacağını duyurdu. Birlik açıklamasında; ‘Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği COVID-19 Test Sonucu Pozitif Çıkan ve Eczanesini Kapamak Zorunda Kalacak Olan Tüm Meslektaşlarına Kendi Üyelerinin Aidatlarından Oluşan Bütçesi İle 1 Asgari Ücret Yardım Yapacağını Tüm Üyelerine Duyurur. Eczacı Yalnız Değildir, Eczacı Sahipsiz Değildir! Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Yönetim Kurulu‘ dedi

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31/01/2021 21:59