Eczacılar Birliği Anı Ormanı Açılışı Gerçekleşti

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB), 14 Mayıs Eczacılık Günü etkinlikleri çerçevesinde, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından Kalkanlı’da kendilerine tahsis edilen orman arazisinde oluşturdukları Anı Ormanı’nın resmi açılışını gerçekleştirdi.

Birlik’ten yapılan açıklamaya göre, 2 ay önce 10 dönümlük araziye dikilen 10 bin fidana, sektörde çalışan tüm eczacıların, depo emekçilerinin ve eczane çalışanlarının adları verildi.

Etkinlikte, meslekte 25. ve 50. yılını dolduran eczacılara da meslek içi hizmet ödülleri verildi.

KTEB Başkanı Dr. Ecz. Umut Öksüz, açılışta yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Bu sene özellikle doğaya ilaç olmayı kendimize hedef bildik ve bizler için birlik tarihimizin en anlamlı 14 Mayıs’ını kutlamış bulunduk.

Fakat, ne yazık ki bu anlamlı günde tüm davetlerimize rağmen bağlı bulunduğumuz Sağlık Bakanlığı yanımızda olmadı. Bugün yanımızda olan başta tüm meslektaşlarımız olmak üzere, sektörde evine ekmek götüren tüm bireylere, üniversite hocalarımıza, bugünün gerçekleşmesine vesile olan Orman Dairesi Müdürü Cemil Bey’e, basın mensuplarına ve de destek veren tüm sivil toplum örgütleri teşekkür ederiz. “

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10/05/2021 09:50