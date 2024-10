Eczacılar Birliği Başkanı Öksüz: Bu olayın tarifi ve açıklaması yoktur!

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz yenidoğan yoğun bakım servisinde yaşanan skandalla ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

Bu olayın tarifi ve açıklaması yoktur!

Yetkili tüm merciler ilgili soruşturmaların başlatıldıklarını iletti.

Fakat iddialar doğru ise şunları dile getireceğim;

•Hastane, Eczane veyahut herhangi bir muayene ortamında bulunan herhangi bir sıvı kimyasalın (alkol vs.) ambalajlanması konusu çok önemlidir. Ambalajın üzerinde S.K.T, Ü.T, BARKOD , İSİM, ETKEN MADDE , ÜRETİM YERİ , LOT No. vs gibi bir çok zorunlu ibarenin yer aldığı ETİKET, ambalajın üzerinde yer alması yasal olarak zorunludur.

•Bebek mamalarına karıştırılan su ebeveynler ve bilir kişiler tarafından kaynatılmaktadır. Bunun sebebi ise su da oluşabilecek potansiyel zararlı mikroorganizmaları ve patojenleri yok etmektedir.

•Suyun kaynama derecesi 100°C’dir. Fakat alkolün kaynama derecesi ise 78.37°C’de başlamaktadır.

Sadece bu konu ile ilgili dahi ebeveynler başta olmak üzere, kamuoyuna verilmesine gereken cevaplar vardır!

1-Alkol kimyasalının nerde,nasıl ve hangi koşulda muhafaza edilmiştir ki böylesine hayati bir şekilde karıştırılarak su yerine mamaya katılmıştır? Üzerinde bahsettiğim şekilde ETİKETLEME yok mu?

Yok ise bunun izahatı yoktur…

2-Alkol kimyasalının ve bebek mamalar asla ayni yerde bulunamazlar!

Bebek mamaları distile bir ortamda, güneş görmeyen 25°C ‘nin altında, serin bir yerde bebeklerimize hazırlanmak üzere muhafaza edilir ve hazırlanır.

Bir alkol ise kesinlikle kesinlikle CAM ve KİMYASALLARA DAYANIKLI plastiklerde , hava geçirmez kaplarda muhafaza edilmesi tercih edilmelidir. Bu alkol hangi koşullarda o mamaların bulunduğu ortama götürüldü? Nasıl olur da SU ile karıştırılabilir?

Durum bu ise bunun da izahatı yoktur…

3-Düşük kaynama noktası olan, yanıcı ve patlayıcı buhara sahip olan, hatta kontrolsüz yangın riski dahi bulunan ve bunun gibi bir çok riske sahip bir kimyasal nasıl olur da mamalara karıştırılabilir?

Yoksa su da mı kaynatmadan mamalara katılıyordu?

Durum bu ise bunun da izahatı yoktur…

Daha sayacak bir çok nokta var!

İnsan hayatı çok basit değildir!

Kullanılan en düşük mg’li bir kimyasalın dahi hata payı YOKTUR hiç bir canlı sağlığında!

Ayni sınır üstü yaşlı bakım evinde yaşananlar gibi…

Bu saatten sonra gözümüz kulağımız adli soruşturmada ve yargıda!

Çok acı, çok!

Başımız sağolsun …

27/10/2024 19:33