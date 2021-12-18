Eczacılar Birliği Başkanı testlerle ilgili kararı basından öğrendi!

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, 24 Aralık itibariyle vatandaşlar eczanelerden artık antijen test kitlerini satın alıp evde uygulamaya geçileceği haberini basından öğrendiğini açıkladı.

Umut Öksüz’ün konuyla ilgi paylaşımı şöyle:

“24 Aralık itibariyle vatandaşlar eczanelerden artık antijen test kitlerini satın alıp evde uygulamaya geçileceğini az önce BASINDAN öğrendim.

Böyle bir durumun hastalıkların tavan yaptığı bir dönemde ne denli hayati risk taşıdığını onlarca kez noktasına virgülüne kadar dile getirdim, hatta geçen hafta bakanlığa da tarafımca bizzat iletilmiştir.

Artık İnanın ki derdim;

Varsın ne söylediğimizi dinlemesin bakan veyahut bakanlık…

Varsın çözüm önerilerimizi dinlemesin bakan veyahut bakanlık…

Ama bizimle ilgili karar alınacaksa artık ÖNCEDEN bir haber verin.

Sadece bir haber, sadece……….”

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18/12/2021 15:02