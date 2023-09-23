Eczacılar Birliği: Soruşturmanın her safhasında yargının yanındayız

Eczacılar Birliği tarafından yapılan açıklamada, reçete yolsuzluğu soruşturmasının her safhasında yargının yanında olacakları bildirildi.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) tarafından yazılı bir açıklama yapılarak, “Yürütülmekte olan reçete yolsuzluğu iddiaları ile ilgili sürecin başından itibaren kamuoyunda birçok kez belirttiğimiz gibi soruşturmanın her safhasında yargının yanındayız” ifadeleri kullanıldı.

İşte o açıklama şöyle:

“Kamuoyuna Duyuru

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği olarak, yürütülmekte olan reçete yolsuzluğu iddiaları ile ilgili, sürecin başından itibaren kamuoyunda bir çok kez belirttiğimiz gibi soruşturmanın her safhasında yargının yanındayız.

Soruşturma dahilinde yargıya intikal etmiş ve/veya önümüzdeki günlerde edecek olan üye veya üyelerimizin, eğer var ise Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği yetkili organlarında aldıkları görevlerden, meslek etiği ve deontolojisi doğrultusunda haklarındaki soruşturma süresince askıya alındıklarını ve alınacaklarını bildirir, bu konudaki kesin tutumumuzun devam edeceğini kamuoyunun bilgisine arz ederiz.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği

Yönetim Kurulu”