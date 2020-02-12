Eczacılar Birliği yeni yönetiminin ilk 100 günü değerlendirildi

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin yeni yönetimi görevdeki ilk 100 gününü değerlendirdi.

8 Şubat’ta Gönyeli Belediyesi Konferans salonunda gerçekleşen toplantıda eczacılara birliğin çalışmaları ile ilgili bilgi verildi

Yoğun üye katılımı ile gerçekleşen değerlendirme toplantısında; Yönetim Kurulumuz'nun bugüne kadar olan faaliyet, raporlama, uygulama ve düzenlemeleri ile ilgili tüm veriler ile birlikte eczacıları ilgilendiren güncel konular, eczacılık yasası süreci ve ileriye dönük projeler paylaşıldı.

Sosyal Sigortalar Dairesi Amiri Çiğdem Dürüst ve diğer yöneticilerinde katılım gösterdiği toplantıda dairenin yakın zamanda uygulamaya alacağı ve eczacıları da ilgilendiren süreçler paylaşıldı

12/02/2020 12:12