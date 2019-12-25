Eczacılar Birliği'nden Esra Korcan için başsağlığı mesajı

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Esra Korcan için başsağlığı mesajı yayımladı.

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25/12/2019
HK

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Eczacılar Birliği'nden Esra Korcan için başsağlığı mesajı

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Esra Korcan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği taziye mesajında şu ifadeleri kullandı: “Sağlık Bakanlığı’na bağlı İlaç ve Eczacılık Dairesinde görev yapan Esra Korcan’ı elim bir trafik kazası sonucu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz.

Merhumeye Tanrıdan rahmet, sevenlerine, ailesine ve tüm çalışma arkadaşlarına baş sağlığı dileriz."

25/12/2019 13:41
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TAGS: esra korcan, haber, kıbrıs, kaza, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, trafik
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