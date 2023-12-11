Eczacılar Meclis önünde

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11/12/2023

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Eczacılar Meclis önünde


Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB), “Sahte reçete soruşturması” sürecinde mesleklerinin itibarsızlaştırılmasına tepki göstermek amacıyla bugün saat 10.00’da “Onur Yürüyüşü” düzenledi. 

Saat 10. 00'da Lefkoşa Otobüs Terminalinde toplanan Eczacılar Cumhuriyet Meclis'i önünde toplandı.

Yağmurlu havaya rağmen toplanan eczacılar, " Eczacının yeri kodes değildir eczanedir" , "İyilikten maraz doğar",  "Onurumuzla burdayız", Her şeye rağmen burdayız" , "Eczacı halkın sesidir" ,"Sağlıkta reform şart" " Vatandaşın mağdur olduğu yeter" , "Acı reçete" sloganlarıyla tepkilerini gösterdi.

Meclis önünde toplanan Eczacılar ve Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz  Milletveliki Sıla Usar İncirli ve Filiz Besim ile görüştü.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nden yapılan açıklamada, “Mesleğimizin itibarsızlaştırılmasına, meslektaşlarımızın yaşadığı mağduriyete, sigortalı vatandaşlarımızın ilaca erişimindeki sıkıntılara karşı bir çift sözümüz var "ifadelerini kullandı.

11/12/2023 11:03
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TAGS: eczacılar, meclis, eylem,
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