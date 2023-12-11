Eczacılar Meclis'e yürüyor

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB), “Sahte reçete soruşturması” sürecinde mesleklerinin itibarsızlaştırılmasına tepki göstermek amacıyla bugün 11 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da “Onur Yürüyüşü” düzenledi.

Saat 10. 00'da Lefkoşa Otobüs Terminalinde toplanan Eczacılar Cumhuriyet Meclis'i önüne kadar yürüyecek.

Yağmurlu havaya rağmen toplanan eczacılar, " Eczacının yeri kodes değildir eczanedir" "Onurumuzla burdayız", Her şeye rağmen burdayız" , "Eczacı halkın sesidir" ,"Sağlıkta reform şart" " Vatandaşın mağdur olduğu yeter" , "Acı reçete" sloganlarıyla Meclis önüne yürüyor.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nden yapılan açıklamada, “Mesleğimizin itibarsızlaştırılmasına, meslektaşlarımızın yaşadığı mağduriyete, sigortalı vatandaşlarımızın ilaca erişimindeki sıkıntılara karşı bir çift sözümüz var diyoruz.