Eczacılar 'Onur Yürüyüşü' düzenliyor

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB), “Sahte reçete soruşturması” sürecinde mesleklerinin itibarsızlaştırılmasına tepki göstermek amacıyla 11 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da “Onur Yürüyüşü” düzenleyecek.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nden yapılan açıklamada, “Mesleğimizin itibarsızlaştırılmasına, meslektaşlarımızın yaşadığı mağduriyete, sigortalı vatandaşlarımızın ilaca erişimindeki sıkıntılara karşı bir çift sözümüz var diyoruz.

11 Aralık 2023 Pazartesi saat 10.00‘da Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği tarafından 'Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Onur Yürüyüşü' gerçekleştirilecektir.

Etkinlik saat 10.00’da Lefkoşa Otobüs Terminali'nden başlayacak olup, Cumhuriyet Meclis’i önüne kadar yürünecektir ve akabinde basın açıklaması yapılacaktır" denildi.