Eczane çalışma saatlerinde düzenleme

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, hızla artan vakalar , kontrol altına alınamayan bulaş ve alınan yetersiz önlemler nedeni ile 5 Şubat 2021 tarihi itibariyle eczane çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildiğini açıkladı.

Açıklama şöyle:

05.02.2020-10.02.2020 tarihleri arasında aşağıda bölgelere göre belirtilen çalışma saatleri baz alınacaktır.

-Bu süreç zarfında teması en aza indirgemek amacı ile eczanelerin tümü kapıdan hizmet verecektir.

-Nöbetlerde 65 yaş üstü hastalara öncelik tanınacaktır.

-Nöbetlerde ateş , öksürük , hapşırma şikayeti olan hastalara öncelik tanınacaktır.

-Düzenli PCR testlerinin eczacılara zorunlu kılınması halinde, devletten tıpkı diğer sağlık sektörlerine uygulandığı gibi herhangi bir kontaminasyona vesile olmayacak şekilde çalıştığımız iş yerlerimizde ücretsiz olarak testlerimizin yapılması talep edilerek ve aksi hiç bir uygulama tarafımızca kabul edilmeyecektir.

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04/02/2021 17:01