Eczaneden şampuan çalan kişi tutuklandı

Eczaneden şampuan çaldığı tespit edilen 22 yaşındaki A.C.(K) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre dün 13.00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir eczaneye müşteri olarak giden A.C., 700 TL değerindeki bir şampuanı çaldı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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Gazimağusa’da soygun

Gazimağusa’da bir evde 4 Ocak’ta 19.30 sıralarında yaşanan olayda C.G.(E-26) aralarında önceden husumet olan A.M.S’yi (E-23) darp etti. Aynı gün A.M.S.’yi Gazimağusa’da bulunan başka bir eve çağırıp, G.R.(E-26) ve M.D.(E-25) ile birlikte zorla alıkoyarak darp ettikten sonra, tasarrufundaki cep telefonu ve dizüstü bilgisayarı çalan, C.G., G.R. ve M.D. tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.