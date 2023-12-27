Eczaneden vitamin çaldı tutuksuz yargılanacak!

(Kamalı Haber)- Gönyeli’de faaliyet gösteren Feriner Eczanesi’nden bir kutu vitamin çalan 19 yaşındaki Ukrayna uyruklu Yeva Veronna tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

KKTC’de konsomatris olarak çalışan zanlı hakkındaki olguları polis memuru Sıla Topbaş aktardı. Polis, 26 Aralık 2023 tarihinde, saat 15.30 sıralarında, Gönyeli’de faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Dicle Tekiner’in yaptığı Feriner Eczanesi’ne müşteri olarak giden zanlının, eczane içerisinde satışa sunulan 512.47 TL değerindeki bir kutu ödem attırıcı vitamini alıp, ödeme yapmadan eczane dışına çıkarmak suretiyle çaldığını söyledi. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini açıkladı. Polis, incelenen kamera görüntülerinde de zanlının hırsızlık yaparken görüldüğünü, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.







