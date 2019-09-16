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Eczanelerin çalışma saatleri bugünden itibaren değişti

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16/09/2019

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Eczanelerin çalışma saatleri bugünden itibaren değişti

Eczaneler, bugünden itibaren  17 Mayıs 2020'ye kadar tarihleri arasında, hafta içi günlerde: 8.00 – 18.30, cumartesi günleri ise, 8.00-13.30 saatlerinde açık olacak.

Nöbetçi eczaneler; Lefkoşa, Mağusa ve Girne gece 02.00’e kadar açık olacak. Güzelyurt ve Lefke bölgesinde nöbetçi eczaneler ise gece 01.00’e kadar açık bulunacak.

Nöbetçi eczaneler; Lefkoşa, Mağusa ve Girne’de gece 02.00’e, Güzelyurt ve Lefke bölgesinde ise  gece 01.00’e kadar açık olacak.
Cumartesi  13.30’dan itibaren, pazar, resmi tatil ve bayram günlerinde tam gün olarak nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

Mesarya, Karpaz ve İskele’de bulunan eczanelerin çalışma saatleri ise şöyle;

Hafta içi: 08.00-20.00, Cumartesi: 08.00-16.00 

Bu bölgedeki nöbetçi eczaneler; pazar günleri, resmi tatil ve bayramlarda: 10.00 -16.00 saatleri arasında hizmet verecek.


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TAGS: eczane, çalışma saatleri
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