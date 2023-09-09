Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda başladı. Genel kurulda, divan başkanı seçiminin ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, “Tarihi bir güne hep beraber tanıklık edeceğiz. Birbirimizle ne kadar gurur duysak azdır. Sizi biraz sıkboğaz ettik mesajlarımızla. 6 bin katılımcı var. Locaları açtım. Dolar dolmaz da üst tribünleri açacağız. Hepinizden Allah razı olsun. Bazen görüyor bazen görmeyebiliyorsunuz, çünkü Fenerbahçe ismi kullanılmıyor. Ama amatör branşlarda her yerde rekorlar kırıyoruz. Olimpiyat kotaları tek tek gelmeye başladı. Kuzey Tunçelli hem 800 metre hem bin 500 metrede Türkiye rekorları kırarak kota aldı ama ne yazık ki söz konusu Fenerbahçe olduğu zaman medyada Fenerbahçe sporcusu kullanılmıyor. Üzüntüyle karşılıyoruz, tepkimizi de koyduk. Tatil döneminde de futbolda rekorlar üst üste geliyor, ne kadar gurur duysak azdır” dedi.

Eda Erdem'in heykeli dikilecek

Filenin Sultanları’nı tebrik eden Ali Koç, “Geleneksel rakiplerimiz arasında amatör branşlarda hala bayrağı en yüksekte tutan tek hedefi şampiyonluk olan ne yazık ki sadece Fenerbahçe kaldı. Bunu yapmanın kolay olmadığını bugünün şartlarında biliyorsunuz. Filenin Sultanları'nın bu ülkeyi nasıl mutlu ettiğine hepimiz şahit olduk. Japonya’da da Allah yollarını açık etsin. Bu takımın en önemli 4 oyuncusu Fenerbahçe sporcularıdır. Filenin Sultanları’nı kutlarken, kaptan Eda’ya, savunma bakanı Gizem’e, Türk oğlu Türk Vargas’ımıza ve Aslı Kalaç’a özel parantez açmak istiyorum. Ülkemizi, Fenerbahçe’yi müthiş şekilde temsil ettiler. Yönetim toplantısı yaptık. Aldığımız karar çerçevesinde Alex, Lefter, Can Bartu ve Eda Erdem'in heykeli olacak. Kendisi de bilmiyor, şu an öğrenmiş oldu. Gani gani hak ettiğini düşünüyoruz. Zaten Fenerbahçe Kulübü bir spor kulübüdür” diye konuştu.

Ali Koç, bugünün 9 Eylül, İzmir’in kurtuluşunun 101’inci yıldönümü olduğunu dile getirerek, “Çok önemli gün. Tüm şehitlerimizi başta Atamızı sonsuz saygıyla anıyoruz” dedi.

“Fenerbahçe kulübü, kim ne derse desin milletinin ve devletinin yanında kayıtsız, şartsız yer almıştır” diyen Ali Koç, “Kurtuluş Savaşı’na destek vermiş bir kulübün üyeleriyiz. 50 maçın 41’ini kazanarak Anadolu’da mücadele eden askerlerimize, halkımıza motivasyon kaynağı olmuş son olarak Harrington Kupası maçında İngiltere’den getirilen profesyonel futbolcu olmasına rağmen galip ayrılarak Lozan’da bulunan devlet yetkililerini ve savaşta bulunan milletin tamamına umut kaynağı olmuş bir kulübüz. Atatürk, 3 Mayıs 1918 tarihinde kulübü ziyaret etmiş, ziyarette şeref duyduğumuz sözlerini paylaşmıştır. Fenerbahçe, tarihi boyuncu Ata’mızın izinden bir an bile ayrılmamış, hep devletinin ve milletinin yanında olmuş, kılavuzu hep milli değerler olmuştur” ifadelerini kullandı.

''Bugünü tarihi bir gün olarak görüyorum''

Ali Koç, stat isim değişikliklerinin gerçekleşmesi için genel kurulun yeterli olmadığını kaydederek, ”Zira stadın sahibi devletimizdir. Zamanında 85 milyon dolar kaynak oluşturarak 4 senede kendi imkanlarıyla stadını yapıp kiralayan, aynı zamanda tek kulüp Fenerbahçe Spor Kulübü’dür. Statlarımızın sahibi devletimiz olduğu için her isim değişikliğine devlet tarafından müsaade edilmesi gerekmektedir. İnanıyoruz ki onlar da Fenerbahçe Spor Kulübü’nün taleplerini ciddi şekilde değerlendirecek ve onay verecektir. Buna inancımız tamdır. Bunun için ilk adımı atıyoruz. Bu sebeple bugünü tarihi bir gün olarak görüyorum” şeklinde konuştu.