Eda Kuş'un ölüm nedeni açıklandı

Polis, Alsancak’ta kalmakta olduğu siteye ait bahçe içerisinde ölü olarak bulunan Eda Kuş (K-41) ile Haspolat’ta evinde hareketsiz olarak bulunması üzerine kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Zeynep Demir’in (K-15) otopsisiyle ilgili açıklama yaptı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Eda Kuş’un yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “by passlı kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.