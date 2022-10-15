Eda Taşpınar şaşırttı! Yalın ayak yürüdü...

Eda Taşpınar önceki akşam sevgilisi Patrick ile Galataport Frenkie’de yemekteydi. Şıklığıyla dikkat çeken Taşpınar, mekân çıkışı ayaklarını sıkan şeffaf topuklu ayakkabılarını çıkardı.

Yalın ayak yürüyen Taşpınar, muhabirlerin “Ayağınıza çam parçası batabilir” uyarısına şöyle karşılık verdi:

“Ben alışığım. Ayaklarımın tabanı katran gibi oldu, çok sert. Hiçbir şey olmaz. Ben yazlıkta da hep çıplak ayak dolaşıyorum.”

Topuklu ayakkabıları ayağını vurunca, Eda Taşpınar çareyi yola yalın ayak devam etmekte buldu.

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15/10/2022 15:07