Eda Taşpınar’dan timsahlı poz

Geride bıraktığımız sene neredeyse tüm yazı yurt dışında geçiren Eda Taşpınar, leyleği hava görmüş olacak sürekli olarak ilginç yerleri geziyor ve şaşırtıcı paylaşımlarda bulunuyor. Son olarak Amerika’ya bir ziyaret gerçekleştiren Taşpınar, timsahların da bolca bulunduğu New Orleans, Louisiana’yı ziyaret etti. Burada yazılı basına da yansıyan haberlere gören timsah etinin tadına bakan Taşpınar bununla da yetinmeyerek üzerine bir de timsahla poz verdi.

Kafasına koyduğu yavru timsahla fotoğraf çektiren ve bu kareyi ‘Yeni arkadaşlar edinmek’ notuyla paylaşan Taşpınar’a bir takipçisinden tepki geldi. Yavru timsahın, fotoğraf çektirilmesi için ağzının bağlandığına dikkat çeken bir takipçisi Taşpınar’ı: “Siz fotoğraf çektirip iki eğleneceksiniz diye hayvanın ağzı bağlanmış ne zavallı bir görüntü. Hayvandan çok size üzüldüm. Bilinçli görünüyordunuz oysa…” sözleriyle eleştirdi.