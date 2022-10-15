Edebali: Olayın takipçisi olacağız
15/10/2022
Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği Başkanı İnan Özgür Edebali, cezaevine götürülen 13 yaşındaki çocuğun çocuk yurduna götürüleceği bilgisi aldıklarını söyledi. Edebali, Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği olarak olayın takipçisi olacaklarını belirtti.
İnan Özgür Edebali’nin açıklamasının tamamı şöyle:
Dün cezaevine getirilen 13 yaşındaki mülteci çocuk için İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan, olaya tepkisiz kalmayan Merkezi Cezaevi personeli, Mülteciler derneği başkanı Deniz Düzgün'ün yanısıra duyarlı hukukçuların girişimi sonrasında çoçuğun cezaevinden alınması konusunda olumlu sonuç alındığı bilgisini edindik.
İlgili yerlerle görüşüldükten sonra hafta içi gerekli prosedürler tamamlanarak, çocuk cezaevinden alınıp mahkemesi sonuçlanana kadar çocuk yurduna yerleştirilecektir.
Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği olarak olayın takipçisi olacağımızı bildirir, insanlık namına ilgilenen herkese teşekkür ederiz.
Temennimiz başta mülteci sorunu olmak üzere ceza yasasındaki düzenlemelerin yapılarak kalıcı çözümlerin getirilmesi yönündedir.