"Edebiyatın Kuşaktan Kuşağa Aktarması İstenen ve İstenmeyen Hikayeler" konulu konferans düzenleniyor

 Girne Düşünce Derneği "Edebiyatın Kuşaktan Kuşağa Aktarması İstenen ve İstenmeyen Hikayeler" konulu konferans düzenleyecek.

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05/08/2022

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"Edebiyatın Kuşaktan Kuşağa Aktarması İstenen ve İstenmeyen Hikayeler" konulu konferans düzenleniyor

 Girne Düşünce Derneği "Edebiyatın Kuşaktan Kuşağa Aktarması İstenen ve İstenmeyen Hikayeler" konulu konferans düzenleyecek.

Dernekten verilen bilgiye göre, konferansın konuğu Yazar-Şair Mehmet Yaşın olacak.

Konferansta, Yaşın’ın 2018-2022 yılları arasında yayımlanan Edebiyat İnceleme ve Eleştiri Üçlemesi (Poetruka, Kozmopoetika, Cyprianka) ve bir edebiyat yazı, söyleşi ve belge arşiv derlemesi mahiyetindeki ikili kitap ("Yanan Eve Yolculuklar" ile "Başka Evlere Yolculuklar") çerçevesinde güncel konular ele alınıp tartışılacak.

Konferansta ayrıca, Yaşın'a ait şiir ve romanlar da okuyucuya sunulacak ve etkinlik konukların soru ve katkılarıyla sohbet şeklinde yapılacak.

8 Ağustos pazartesi saat 19.00 da Girne Dome Otel'de yer alacak konferansa tüm halkın davetli olduğu belirtildi.

05/08/2022 11:01
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TAGS:  Girne Düşünce Derneği
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