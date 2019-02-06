Edeh tutuklu yargılanacak…

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ele geçirilen 809 adet Extacy türü uyuşturucu hap ve 20 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Collins Tochukwu Edeh hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla ilgili olarak bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan ve 2016 yılı Ekim ayından beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen zanlı Edeh tutuklu yargılanmak üzere 3 ayı geçmemek şartıyla cezaevine gönderildi.