Edek: Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportu İle KKTC Yüceltiliyor

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs Pasaportlarıyla KKTC’yi Yüceltiyorlar- Kimler ve Kaç Kişi Bunlara Sahip, Bilinmiyor” başlıklı haberinde, bu konunun, EDEK Milletvekili Kostis Evstathiu tarafından, İçişleri Bakanlığı’nın, ilgili soruya verdiği yanıtın ardından, ortaya atıldığını yazdı.

Habere göre EDEK Milletvekili Evstathiu, en üzücü olan noktanın ise “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Kıbrıs aleyhine faaliyet gösteren kişilere topluca Kıbrıs pasaportu vermesi” olduğunu belirtti.

Evstathiu, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis’e yönelik 15 Mayıs tarihli mektubunda, KKTC yetkilileri olarak görülen kimlerin ve kaç kişinin “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportuna sahip olduğunu, bunların ne zaman verildiğini ve kimler tarafından kullanıldığına dair bilgi istediğini ifade etti.

KKTC yetkililerinden çoğunun, Kıbrıs pasaportlarını kullanarak dünyayı gezdiğini, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin geçerli olmadığını savunarak bunun aleyhine faaliyet gösterdiğini” savunan Evstathiu, ayrıca hükümetin bu pasaportların geri alınması da dahil olmak üzere meşruiyetin sağlanmasına yönelik tedbir alıp almadığı veya almaya niyetli olup olmadığı sorusunu da gündeme getirdiğini belirtti.

Habere göre Rum İçişleri Bakanı Petridis, Nüfus ve Göç Dairesi’nin, KKTC’nin yetkilileriyle ilgili arşiv muhafaza etmediğini ayrıca bunu bilmediğini belirterek sonuç olarak bu konuda istenilen veriler sunma konumunda olmadığını ifade etti.

EDEK Milletvekili, Rum Yönetimi makamlarının, “Kıbrıs pasaportlarına sahip Kıbrıslı Türklerin ne kadar ve kimler olduğunu bilmediğini kabul etmiş olduğunu” da söyledi.