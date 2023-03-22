Ederson'dan Carlo Ancelotti iddiası

Brezilya Milli Takımı için teknik direktör arayışları sürerken Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson konuyla ilgili açıklama yaptı.

29 yaşındaki kaleci, Carlo Ancelotti konusu ile ilgili ''Bu konuyu Casemiro, Vinicius Junior, Eder Militao ile konuşuyordum. Gelmesi büyük bir ihtimal.'' ifadelerini kullandı.

Ederson açıklamasının devamıda ise şunları söyledi:

"Özgeçmişine bakın. Kısa süre sonra burada olup olmayacağını öğreneceğiz. Umarım hızlı bir şekilde yeni bir teknik direktör bulabiliriz. Beklentiyi ben de hissediyorum çünkü çok fazla spekülasyon var. Brezilyalı mı yoksa yabancı bir teknik direktör mü? aynı zamanda kaygının o aşamasını da yaşıyoruz."

Carlo Ancelotti'nin 2024 Haziran ayına kadar Real Madrid ile sözleşmesi bulunuyor.

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22/03/2023 12:11