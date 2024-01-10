Edin Dzeko'dan 29 dakikada hat-trick

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli kaptanı Edin Dzeko, TÜMOSAN Konyaspor karşısında 29 dakikada hat-trick yaptı.

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10/01/2024

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Edin Dzeko'dan 29 dakikada hat-trick

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16'ncı hafta erteleme karşılaşmasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti.

Sarı-lacivertli ekibin kaptanı Edin Dzeko, karşılaşmada 29 dakikada hat-trick yaptı. Konyaspor karşısında 11, 32 ve 40'ıncı dakikalarda fileleri havalandıran tecrübeli santrfor, Fenerbahçe kariyerinde ikinci defa hat-trick yaptı.

37 yaşındaki oyuncu daha önce ligde oynanan Pendikspor karşılaşmasında rakip fileleri 3 defa havalandırmıştı.
 

10/01/2024 21:01
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TAGS: Edin Dzeko’dan 29 dakikada hat-trick
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