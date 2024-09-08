Edin Dzeko'nun gol attığı maçta Hollanda farklı kazandı

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grubu'nda Hollanda, Bosna Hersek'i konuk etti. Philips Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 5-2 galip ayrıldı.



Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Joshua Zirkzee, 45+2. dakikada Tijjani Reijnders, 56. dakikada Cody Gakpo, 88. dakikada Beşiktaş'ın eski futbolcusu Wout Weghorst ve 90+2'de Xavi Simons attı.



EDIN DZEKO'NÜN GOLÜ YETMEDİ



Bosna Hersek'e ise 26. dakikada Ermedin Demirovic ve 73. dakikada Fenerbahçe'nin santrforu Edin Dzeko'nun attığı goller yetmedi. Dzeko ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giydi.

Bu habere tepkiniz:

