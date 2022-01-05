Edin Visca Trabzonspor'da

Trabzonspor, Edin Visca için Başakşehir'e yaklaşık 3.5 milyon euro bonservis ödeyecek. Taraflar arasında 2.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Edin Visca transferi için Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Başakşehir Kulüp binasında bir araya gelecek

Yapılacak bu görüşme sonrası saat 16:00’da resmi açıklama yapılacak.

2011 yılında Başakşehir'e gelen Visca, 397 maçta 110 golün altına imzasını attı. Boşnak oyuncu, 1 de Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

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05/01/2022 14:51