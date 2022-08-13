Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında Trabzonspor, Hatayspor'u ağırladı.



Karşılaşmayı Abdülkadir Ömür'ün 71. dakikada attığı golle kazanan bordo-mavili ekip, bu sezonki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Mücadelenin ilk yarısında sol kolunun üstüne düşen ve humerus kemiğinde kırık meydana gelene Edin Visca'nın sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu. Sol kolundaki kırık nedeniyle Edin Visca'nın 2.5-3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.



Geçtiğimiz sezonun devre arasında Başakşehir'den Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca, bu sezon 3 maçta süre alırken 3 asist kaydetti.

Bu habere tepkiniz:



13/08/2022 15:14