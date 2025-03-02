Edip Akbayram Hayatını Kaybetti

Türk müziğinin efsane isimlerinden Edip Akbayram, 75 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi gören sanatçı, zatürre sonrası iç kanama geçirerek yoğun bakıma alınmıştı. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Edip Akbayram Kimdir?

Genç yaşta müziğe ilgi duydu, lise yıllarında orkestra kurdu.

1971’de Altın Mikrofon Yarışması’nda birinci oldu.

1974’te Dostlar Orkestrası’nı kurarak Anadolu pop müziğinin önemli isimlerinden biri haline geldi.

"Aldırma Gönül", "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi unutulmaz şarkılarla büyük kitlelere ulaştı.

90’larda "Türküler Yanmaz" albümüyle toplumsal meselelere vurgu yaptı.

Edip Akbayram, sadece müziğiyle değil, verdiği toplumsal mesajlarla da hafızalarda kalacak. Türk müziğinin büyük ustasına veda ederken, eserleriyle yaşamaya devam edecek.