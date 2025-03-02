Edip Akbayram Kimdir? Aslen Nereli? Neden Öldü?

Türk müziğinin efsane isimlerinden biri olan Edip Akbayram, 75 yaşında hayatını kaybetti. Anadolu pop ve protest müziğin önemli temsilcilerinden olan sanatçı, unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazındı.

Edip Akbayram Kimdir?

Edip Akbayram, 29 Aralık 1950'de Gaziantep’te doğdu. Küçük yaşta çocuk felci geçiren Akbayram, müziğe olan ilgisini hiç kaybetmedi. Lise yıllarında müziğe adım atan sanatçı, genç yaşta sahne almaya başladı.

1971 yılında Altın Mikrofon Yarışması’nda birinci olarak müzik kariyerinde büyük bir çıkış yaptı. 1974’te Dostlar Orkestrası’nı kurarak Anadolu rock ve halk müziğini modern ezgilerle harmanladı.

Unutulmaz Şarkıları

Edip Akbayram, müziğinde halkın sesi olmayı başaran sanatçılardan biri oldu. İşte hafızalara kazınan şarkılarından bazıları:

Aldırma Gönül

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Hasretinle Yandı Gönlüm

Garip

Deniz Üstü Köpürür

Türküler Yanmaz

80’li yıllarda baskılar nedeniyle zor günler geçiren Akbayram, 90’lı yıllarda "Türküler Yanmaz" albümüyle büyük bir çıkış yakalayarak halk müziğine yeniden yön verdi.

Edip Akbayram Neden Öldü?

Usta sanatçı, bir süredir zatürre tedavisi görüyordu. 4 Ocak’tan beri Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altındaydı. Zatürre sonrası iç kanama geçiren Akbayram, yoğun bakıma alındı. Ancak çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata veda etti.