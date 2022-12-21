Edip: Gençler kendi bahçelerinde üretime başlayacak

Beyarmudu Belediye Başkanı ve UBP’nin başkan adayı İlker Edip, GİKAD ile iş birliği yaparak Kırsal Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Projesi’nin hayata geçirileceğini söyledi.

Beyarmudu Belediye Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi’nin Beyarmudu Belediye Başkan adayı İlker Edip, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Edip, Beyarmudu ve bölgesinin tarım ve hayvancılık konusunda çok sayıda üreticiye sahip olduğunu söyledi. Türkiye’den gelen suyun İncirli köyü hariç, tüm köylerde kullanıldığını aktaran Başkan Edip, geçen ay itibarıyla adadaki tüm köylere Türkiye’den gelen suyun ulaştırılması için çıkılan ihalenin sonuçlandığını anımsattı. İlker Edip, İncirli köyünün de öncelikli köyler içerisinde yer aldığını söyledi.

Edip, “Mesarya’ya tarımsal sulama için kullanılacak suyun gelmesiyle birlikte bölgemizde tarımsal ürünlerde ciddi bir patlama yaşayacağını düşünüyorum” diyerek, belediyenin de bu çerçevede bazı hazırlıklar yaptığını aktardı.

Belediyenin Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ile birlikte projeler hazırladığını anlatan Edip, “GİKAD ile birlikte Kırsal Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Projesi’ni hazırladık. Bu proje ile artık gençlerimiz kendi arazilerinde üretim yapabilecekler” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki arazilerin önemli ölçüde verimli topraklardan oluştuğuna dikkat çeken İlker Edip, “Belediyenin de destekleriyle artık gençlerimiz üretime yönelebilecekler. Zaten bölgemiz üretken insanların bölgesidir. Suyun gelmesi ve Kırsal Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Projesi’nin uygulamaya girmesiyle gençlerimiz için yeni kazanç kapısı ortaya çıkaktır” dedi.

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21/12/2022 15:39