Edirne’de adım atacak yer kalmayan Ulus Pazarı’nda sahte dolarla alışveriş yapıldığının ortaya çıkması esnafı isyan ettirdi. Esnaf Laçin Ceylan, geçen hafta Bulgar müşterisi tarafından sahte dolarla dolandırılarak hayatının şokunu yaşadı. Ceylan, yaptığı açıklamada, "İki Bulgaristan vatandaşı benden 5 tane mont, 2 tane yelek ve 3 tane ikili takım aldı. Karşılığında 500 dolar ödeme yaptı. 300 dolar sahte çıktı." dedi.

"CİDDEN MAĞDURUZ"

Esnaf Laçin Ceylan, yaptığı açıklamada, “Cidden mağduruz. Geçtiğimiz hafta tezgâhıma gelen biri kadın, biri erkek iki Bulgaristan vatandaşı benden 5 tane mont, 2 tane yelek ve 3 tane ikili takım aldı. Karşılığında da 500 dolar ödeme yaptı. 300 dolar sahte çıktı. Şu anda da hiç iş yok. Mağdur durumdayız. Müşterinin elinde desteyle parası vardı. Meğer hepsi sahteymiş. Oyaladılar ,karı koca zannettim. Soğuktu, erken saatte geldiler. Sahte olduğunu anlayamadım. Elim üşümüştü. Hiç hissetmedim. Dövizciye gittim, aldığınız yere verin dediler. Döviz bürosu sahte olduğunu anladı. Ellerim donmuştu. Doların sahte olduğunu anlamadım” ifadelerini kullandı.

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03/01/2022 11:28