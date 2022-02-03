Edirne'de 4 Düzensiz Göçmen Donarak Ölmüş Halde Bulundu
Edirne'nin İpsala ilçesinde 4 düzensiz göçmen ölü bulundu.
03/02/2022
Edirne'nin İpsala ilçesinde 4 düzensiz göçmen ölü bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, "Bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri sonrasında maalesef 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Kamuoyuna üzüntü ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.
İpsala ilçesinde 4 cesedin daha bulunmasıyla dünden bu yana donarak ölen düzensiz göçmen sayısı 16'ya yükseldi.
Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde dün donarak ölen 11 düzensiz göçmenin cansız bedeni bulunmuştu.
Hastaneye kaldırılan 1 düzensiz göçmen de müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Jandarma, sınır birlikleri, polis ve AFAD ekipleri bölgede arama tarama faaliyetlerine başlamıştı.