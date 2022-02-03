Edirne'de 4 Düzensiz Göçmen Donarak Ölmüş Halde Bulundu

Edirne'nin İpsala ilçesinde 4 düzensiz göçmen ölü bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri sonrasında maalesef 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Kamuoyuna üzüntü ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.

İpsala ilçesinde 4 cesedin daha bulunmasıyla dünden bu yana donarak ölen düzensiz göçmen sayısı 16'ya yükseldi.

Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde dün donarak ölen 11 düzensiz göçmenin cansız bedeni bulunmuştu.

Hastaneye kaldırılan 1 düzensiz göçmen de müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Jandarma, sınır birlikleri, polis ve AFAD ekipleri bölgede arama tarama faaliyetlerine başlamıştı.

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03/02/2022 11:42