Edis sahnede zor anlar yaşadı
Geçtiğimiz gün Bostancı Gösteri Merkezinde ‘Sınavdır Geçer’ partisinde sahne alan şarkıcı Edis, 2500 kişiye unutulmaz bir konser yaşattı.
05/07/2018
Öğrencilerin sınav stresini attığı konserde ilginç anlar yaşandı. Konserin sonuna doğru bir kadın hayranının güvenlik bariyerinin üzerinden atlayarak Edis'e sarılması, salonda çığlıkların kopmasına sebep oldu. Uzun uzun Edis'e sarılan genç kadının, “Öpmezsen sahneden inmem” dedi. Şarkıcı hayranını öperek sahneden aşağı indirebildi.