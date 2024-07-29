Ediz Hun'dan kanser iddiasına açıklama

Yeşilçam'ın usta ismi Ediz Hun'un kanserle mücadele ettiği iddia edilmişti. Hun, konuyla iligli sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 83 yaşındaki oyuncunun, kontrol amaçlı kolonoskopi yaptırdığı ve sonuçlarının temiz çıktığı bildirildi.

Hun "Rutin check-up'larımı yaptırıyorum Herhangi bir durum söz konusu değil. Teşekkür ediyorum ilginize" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Yeşilçam'ın jönlerinden, üretkenliğiyle bugünün de yaşayan efsanelerinden biri olan Ediz Hun NTV ekibinden Rıza Öziş'in sorularını yanıtladı. İlk filminden üniversite yıllarına, siyasi döneminden keşke dediklerine birçok ayrınıtıyı anlattı.

Sinemaya ilk adımını attığı yıllardan günümüze dek 120’yi aşkın filmde başrol olarak yer alan Ediz Hun, dönemin popüler dergilerinden olan Ses’in, 1963 yılında düzenlediği sinema yıldızı yarışmasında birinci seçildi ve kısa sürede büyük bir ün elde etti.