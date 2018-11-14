EDON Mağusa İlçe Örgütü üyelerinden barış ve ortak mücadele mesajı

EDON Mağusa İlçe Örgütü üyesi gençler dün Derinya barikatında bir araya gelerek barış ve ortak mücadele mesajı gönderdiler.

Yaptıkları açıklamayla barikatların açılmasının elbette ki Kıbrıs sorununun çözümünü teşkil etmediğini ama Türkiye’nin 44 yıldır Kıbrıs’ta inşa ettiği duvarda bir çatlak olduğunu ve iki toplumdan insanların birbirlerine daha da yakınlaşmasına yardımcı olan olumlu bir adım olduğunu vurguladılar.

EDON’cu gençler yaptıkları açıklamada Türkiye’ye de BM Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 sayılı kararlarına uyarak Mağusa’nın kapalı bölgesinin yasal sakinlerine iadesi yönünde ilerlemesi için çağrıda bulundular. Kıbrıs’ta barışçıl bir geleceği ümit edebilmenin tek yolunun Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin ortak mücadelesinden geçtiğini ve hedefin BM kararlarında belirtildiği şekilde siyasi eşitliğin olacağı, tek egemenlikli, tek vatandaşlıklı ve tek uluslararası kimlikli iki bölgeli iki toplumlu federasyon temelinde bir çözüm olduğunu ve bu hedefe ulaşma mücadelesinde en ön safta yer alacaklarını vurguladılar.