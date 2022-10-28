Edremit'te iş kazası: 1 yaralı

Edremit'te bir inşaatta çalışan 38 yaşındaki işçi, 8 metre yükseklikten toprak zemine düşerek yaralandı. 

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28/10/2022

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Edremit'te iş kazası: 1 yaralı

Edremit'te bir inşaatta çalışan 38 yaşındaki işçi, demir işi yaptığı esnada dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten toprak zemine düşerek yaralandı. 

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre ;27.10.2022 tarihinde, saat 08:30 sıralarında, Edremit'te, halen yapımı devam etmekte olan bir inşaatta çalışan Kenneth Uchenna OKEREAFOR (E-38), demir işi yaptığı esnada dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten toprak zemine düşerek yaralanmıştır. Kenneth Uchenna OKEREAFOR kaldıırlığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sol ayak bileğinde ve belinde kırık teşhisi ile Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

28/10/2022 11:18
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