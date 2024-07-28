Edremit'te iş kazası…
28/07/2024
hEdremit’te bir ikametgahın bahçesinde bulunan yaklaşık 13 metre derinliğindeki su kuyusunda çalışma yapan Bahtiyar Topal, üzerine düşen toprak yığınının altında kalarak yaralandı.
Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre 27 Temmuz 2024 tarihinde saat 14.00 civarında, Edremit’te bir ikametgahın bahçesinde bulunan yaklaşık 13 metre derinliğindeki su kuyusunda çalışma yapan Bahtiyar Topal (30), kuyu içerisinde meydana gelen toprak kayması sonucu üzerine düşen toprak yığınının altında kalarak yaralandı.
Yaralı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
28/07/2024 11:54