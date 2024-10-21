Edremit’te İzinsiz Giriş ve Zorla İkamet

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21/10/2024

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Edremit’te İzinsiz Giriş ve Zorla İkamet

Eylül 2023-11 Eylül 2024 tarihleri arasında, S.A.(K-64) ve Ü.A.(E-48)’nın izinsiz olarak, Edremit’te bulunan yurt dışında sakin iki şahsa ait bir ikametgahın giriş kapısı ile garajı kapısı üzerinde taklı olan kilitli durumdaki asma kilitleri, bir suç işlemek kastıyla kasten kırıp hasara uğrattıktan sonra ikametgah içerisine giriş yaptıkları ve  hakları olmamasına rağmen içerde yaşamak suretiyle, ikametgahı zorla işgal ettikleri tespit edildi.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.A. ve Ü.A. tutuklandı.

21/10/2024 13:27
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TAGS: Edremit, haber, İkamet
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