Edremit’te Uyuşturucu Operasyonu
Edremit’te dün akşam bir eve düzenlenen baskında kanunsuz uyuşturucu madde ele geçirildi.
05/09/2019
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Edremit’te dün akşam bir eve düzenlenen baskında kanunsuz uyuşturucu madde ele geçirildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre,5 kişinin kaldığı ikametgahta arama yapıldı. Operasyonda yaklaşık 8 gram ağırlığında Ketamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 7 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 10 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap, yaklaşık 3 gram metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.
Polis, meseleyle ilgili 5 kişiyi tutukladı. Tutuklanan zanlılar bugün Girne Kaza Mahkemesi’nde bugün yargıç huzuruna çıkarıldı. Yargıç, 5 zanlı hakkında poliste 1’er gün tutukluluk verildi.