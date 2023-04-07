Edremit ve Girne'de uyuşturucu: 2 tutuklu

Edremit’te, dün saat 17.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, C.H.Ö’nün (E-23) kullandığı araçta yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Girne’de, dün akşam 20.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, E.B.A’nın (K-34) tasarrufunda uyuşturucu madde içeren 11 MDMA türü hapla satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.

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07/04/2023 12:16