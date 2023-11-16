Eduardo Camavinga'dan Real Madrid'e kötü haber

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son iki maçında Cebelitarık ve Yunanistan'la karşılaşacak Fransa'da Eduardo Camavinga sakatlığı nedeniyle kadroda çıkarıldı.



Fransa Futbol Federasyonu, Camavinga'nın kamptan ayrıldığını duyurdu.



Camavinga ve Ousmane Dembele, antrenmandaki bir pozisyonda çarpışmış ve Camavinga dizinden sakatlanmıştı.



İspanyol basınından AS'ta yer alan haberde ise Eduardo Camavinga'nın en az 8 hafta sahalardan uzak kalacağı ve 2023'te forma giymesinin beklenmediği belirtildi.



Kadrodan çıkarılan Camavinga'nın yerine ise Nice'ten Khephren Thuram kadroya dahil edildi.

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