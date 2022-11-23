Efendi: Turizm potansiyelini artıracağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Erhürman ile Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkan adayı Emre Efendi, Alsancak, Lapta ve Karşıyaka’da halkla bir araya geldi. Erhürman, bölgede yerel hizmet anlamında ivedi olarak planlamaya ve vizyona ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek bunu yapacak kişinin de Emre Efendi olduğunu söyledi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkan adayı Emre Efendi’yle birlikte Alsancak, Lapta ve Karşıyaka’yı gezdi, halkla sohbet etti. Bölge insanının sesine kulak veren heyet, sorunları dinledi, beklentilerin neler olduğunu öğrendi. CTP Genel Başkanı Erhürman, Lapta-Alsancak-Çamlıbel bölgelerindeki ekonomik gelişmenin bölgeye yansımadığını, halka dönüşümünün olmadığını gördüklerini vurgulayarak “Bunun nedeni vizyonsuzluk, plansızlıktır” dedi. CTP olarak, Emre Efendi’nin “belediyecilikte genç vizyon” iddiasıyla çıktığı yolda kendisine güven duyduklarını söyleyen Erhürman, “Değişim ve gelişim şart. Ya şimdi ya hiç” vurgusu yaptı.

EFENDİ: TRAFİK KAOSUNA SON VERMEK İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkan adayı Emre Efendi, projelerini bölge insanıyla paylaşıp, destek istedi. Efendi, Lapta, Alsancak ve Çamlıbel’deki sorunları ve sıkıntıları çok iyi bildiğini ifade ederek üç bölge için de altyapıyı güçlendirecek, turizm ve ekonomi alanında kalkınmasını sağlayacak projeler hazırladıklarını belirtti. Efendi, bölgedeki trafik sorununu da farkında olduklarını, halktan gelen şikayetleri ve talepleri not ettiklerini ifade ederek daha güvenli, kaos yaşanmadan, saatlerce beklemek zorunda kalınmadan trafikte seyahatlerin yapılabilmesi için çalışmalar yürüteceklerini söyledi. Efendi, trafik kaosuna son vermek için belediye olarak üzerlerine düşeni yapacak olmalarının yanı sıra Karayolları Dairesi’yle de istişare içinde olacaklarını kaydetti.

“YEŞİL BELEDİYE ANLAYIŞINI BENİMSİYORUZ”

Efendi, sosyal belediyecilik anlayışının hakim olacağı bir sistemle çalışacaklarının altını çizerek üstlenmeye hazır olduğu belediye başkanlığı görevini, mesleki alanı olan avukatlık tecrübesiyle de birleştirmek istediğini söyledi. Efendi, kentlerin direncini artırmak, güvenli kentler yaratmak için sürdürülebilir çözüm arayışlarında, ekolojik ve toplumsal sürdürülebilirliği esas alan yönetim yaklaşımı olan ‘Yeşil Belediye’ anlayışını benimseyeceklerini vurguladı.

“MUHTARLARIMIZ ARTIK SÖZ SAHİBİ OLACAK”

Efendi, yeni dönemde katılımcı anlayışın hakim olacağına dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Bölge insanını da bölgeleri de en iyi tanıyan kişiler muhtarlarımızdır. Bizler, bölge insanımıza tek tek ulaşabilmek, seslerine kulak verebilmek için çabalayacağız. Bunu da muhtarlarımızla gerçekleştireceğiz. Belediyemizde sistem değişecek. Muhtarlarımız söz sahibi olacak. Sorunları birlikte çözeceğiz.

“TURİZM POTANSİYELİNİ ARTIRACAĞIZ”

CTP Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkan adayı Emre Efendi, bölgenin turizm potansiyelini artırmak ve tarihi değerlere sahip çıkmak amacıyla hazırladıkları restorasyon projelerinden söz etti. Efendi, Lapta Sahil Yolu üzerinde Bakanlar Kurulu kararı ile Lapta Belediyesi'nin kullanımına verilen araziye yapılması planlanan otel ve marina projesiyle ilgili tartışmalara da son vermek istediğini belirtti. Efendi, öngörülen otel ve marina projesine karşı olmadığını vurgulayarak çevre ve doğa korunarak yapılacak, kamu yararı olan her projeyi desteklediğinin altını çizdi. Efendi, bir diğer önemli projelerinin Lapta Oteller Bölgesi düzenlemesi olduğunu belirterek Alsancak’ta Osmanlı kemerleri ve tarihi 3 adet su değirmeninin de bulunduğu ‘Old Milos’un halka yeniden kapılarını açması için başlatılan ve yarım kalan projenin devamının getirileceğini belirtti. Efendi, herkesi kendine hayran bırakan doğal güzelliklere sahip Lapta, Alsancak, Çamlıbel ile bölge köylerinde çevre kirliliğine müsaade etmeyeceğini, müsamaha da göstermeyeceğini vurguladı.

ERHÜRMAN: PLANLAMA VE VİZYON GEREKİYOR

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Karşıyaka köyünde muhtardan aldığı bilgilere işaret ederek köy nüfusunun ve hane sayısının kısa süre içerisinde 10 katına çıktığını öğrendiğini ancak buna karşın alt yapı planlamasının yapılmadığını belirtti. Bir bölgede nüfus ve/veya hane sayısı artarsa, bunun hizmet anlamında da planlama yapılmasını beraberinde getirdiğine dikkat çeken Erhürman, yabancıların ve turistlerin bölgeye sağladığı ekonomik katkının, topluma hizmet anlamında da bir dönüşümü sağlaması gerektiğinin altını çizdi. Erhürman, “Planlama şart. Zaten geç kalınmış daha da geç kalmamak için ya şimdi ya hiç. Gençlerin geleceği bizim gailemizdir. Bu nedenle planlı hareket edilerek gençlerimizin geleceğini garanti altına almalıyız. Bugüne kadar ne Lapta’da ne de Alsancak’taki yerel yönetimde bu gaile olmuştur” dedi. Yeni bir belediye vizyonuna ihtiyaç olduğunu vurgulayan Erhürman, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkan adayı Emre Efendi’yi aday göstermelerindeki nedenin “belediyecilikte genç vizyon” iddiası olduğunu belirtti.

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23/11/2022 11:49