Efes Pilsen Darts Birinci Ligi tam gaz

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10/03/2022

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Efes Pilsen Darts Birinci Ligi tam gaz

On sekiz takımın mücadele verdiği ligin 18’inci haftasını Miracle Değirmenlik, Mağusa Kültür Derneği, Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, Merit Alsancak Yeşilova, Taşkınköy ve Gazimağusa Darts Birliği üç puanla kapattı.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne önceki gün (9 Mart 2022 Salı) oynanan 18’inci hafta maçlarıyla devam edildi.

On sekiz takımın mücadele verdiği ligin 18’inci haftasını Miracle Değirmenlik, Mağusa Kültür Derneği, Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, Merit Alsancak Yeşilova, Taşkınköy ve Gazimağusa Darts Birliği üç puanla kapattı.

Ligin yenilgisiz lideri Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, Karaoğlanoğlu deplasmanından 10-6’lık skorla galip gelerek zirve yolculuğuna devam etti.                   

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin 18nci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Düzova S.K.- Miracle Değirmenlik S.K (1-15)

KKTC Fenerbahçeliler Derneği-Mağusa Kültür Derneği (3-13)

Karaoğlanoğlu S.K -Cihangir Av.At.Birliği (6-10)

Merit Alsancak Yeşilova S.K.-Ozanköy S.K.(9-7)

Taşkınköy S.K.- Yükseliş Hentbol İhtisas S.K.(12-4)

Mesarya Darts Birliği-Gazimağusa Darts Birliği (2-14)

10/03/2022 09:48
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TAGS: Efes Pilsen Darts Birinci Ligi
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